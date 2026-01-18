Reflexión Diadomingo 18 Januari 2026.

Awe nos ta riba di tres Diadomingo di aña 2026 caba.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa otro dia bunita y bendiciona.
Sin su poder nos lo ni por hala rosea.
E rosea cu nos ta hanja ta Señor su poder.
Hesus tabata sinta papia cu hendenan cu tabata hasi pika, y asina tabata trata na corigi nan.
Hesus no a bin na mundo pa papia cu profesornan y dokternan, cu ta cuestiona su ponencia.
Aki nos ta mira cu si nos buska nos próhimo cu ta den pika, y nos trata na juda nan door di papia cu nan, nos trabou ta hopi mas fructifero y exitoso.
Kende no tin pika?
Kende ta kere cu nan ta perfecto cu nan no mester cambia nan bida ?
Mescos cu e muher di bida cu nan tabata tira cu piedra, paso ela comete pica, según e multitud.
Hesus a coi un piedra y a puntra esun prome, si bo no tin pica, tira prome piedra.
Y asina un pa un a bandona e luga, paso ninguno ta limpi.
Ningún hende ta perfecto.
Esaki nos por sigura bo.