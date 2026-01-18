Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polisnan di e brigada motorisa awor ta e brommernan y quadracernan bayendo pariba anto ta confisca esnan cu no ta na ordo 15:12 January 18, 2026 Leave a comment Diadomingo atardi e oficialnan di e brigada motorisa a subi caya pa controla e motociclistanan y nan vehiculo pa esakinan ta na ordo. Si esaki no ta e caso mesora a ta confisca e vehiculonan. Related Articles Polis a detene persona cu actuacion straño dunando informacion bruha JUNI FIGAROA Y JEANNINE WERLEMAN CAMPEON INDISCUTIBEL NA LA ROCA! Caso di maltrato serio na Sanicolas, victima a yega na warda di polis tur na sanger! Polis cu control riguroso na bar clandestino na Koningstraat