 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Polisnan di e brigada motorisa awor ta e brommernan y quadracernan bayendo pariba anto ta confisca esnan cu no ta na ordo

15:12  January 18, 2026  Leave a comment

Diadomingo atardi e oficialnan di e brigada motorisa a subi caya pa controla e motociclistanan y nan vehiculo pa esakinan ta na ordo. Si esaki no ta e caso mesora a ta confisca e vehiculonan.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *