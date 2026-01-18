[VIDEO] A pidi ambulans cu urgencia na Palm Island unda nan ta biniendo cu un turista hayando C.P.R.

Diadomingo atardi a drenta informe di cu nan ta sperando un ambulans cu urgencia na Palm Island ya cu nan ta treciendo un turista cu ta ricibiendo C.P.R. riba boto biniendo na e pier di Palm Island. Na yegada di e ambulans nan a tuma e turista victima y a sigui dun’e C.P.R. pero despues di varios intento no a logra re-anim’e y a pidi pa dokter forensyco presenta na e sitio. Ta trata aki di un turista americano crucero masculino di 77 aña cu a hoga. Na famianan di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.