[VIDEO] “Windshield Sun Shade” a pega na candela den auto na Alto Vista

Diadomingo atardi a drenta informe di cu tin un auto na candela den un garage na Alto Vista, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na caminda pa e sitio a avisa cu nan lo a logra pa paga e candela pero pa bomberonan bay wak e. Na nan yegada a bin descubri cu ta e “windshield sun shade” a pega candela despues di e haya un concentracion di e lus di solo magnifica cu un glas y spiel, esaki a pone cu e sun shade cual tabata buta meymey banda di e handrem di e Toyota Yaris a pega na candela y a kima e sienta di pasahero y tabata sacando huma.