Nos ta habri siman nobo, cu hopi enthousiasmo, y cu energía pa logra lo máximo di nos dia.
Pesey nos ta gradici prome nos bon Dios, y ta pidi Señor pa keda cu nos tur ora cu tin.
Tanten nos tin rosea lo nos alabe.
Según Evangelio, ta sinja nos y ta ser bisa durante sacrificio di misa: Ata e Lamchi di Dios, cu ta kita pica di mundo !
Hesus a bin na mundo pa kita pica di hende, muriendo na cruz.
Hopi ta lubida, cuanto sufrimento, cuanto humiliacion E mester a pasa pa scapa nos di pica.
Pesey nos a sinja tambe pa contesta :
Señor mi no ta digno pa Bo bini cerca mi, ma papia un palabra so, y lo mi ta cura.
Asina ki nos a keda cura.
Hende ta lubida hopi lihe, y tin e tentación pa sigi den pica.
Toch nos bon Dios, cu ta hopi bondadoso ta keda cu nos y pa nos por jega serka dje e dia cu E jama nos.
Reflexión Dialuna 19 Januari 2026.
