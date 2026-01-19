—-CUERPO POLICIAL TA INFORMA—
CONTROL DI TRAFICO TA SIGI:
UN TOTAL DI 66 BOET REPARTI PA VELOCIDAD HALTO
Diasabra anochi polisnan di districto di Otanjestad a tene un control di trafico un biaha mas na diferente puntonan strategico.
A controla mas di 200 auto y na unta a reparti un total di 86 boet.
A reparti 66 boet pa pasa e velocidad halto. E resto di boet tabata pa diferente otro infracion entre otro : number di auto, keuring, seguro, safety-belt.
Durante e anochi di control a a haci dos detencion. Un tabata pa maneha bao influencia y e otro pa ta indocumenta( Ilegal).
Cuerpo Policial ta keda cu controlnan den trqfico y ta recorda tur hende pa percura bo tin bo documentonan di bo vehiculo di motor na ordo, bisti bo safety-belt, pone bo cellular un banda, baha no velocidad y si bo ta bebe NO stuur. Percura pa bo tin Bo Amigo Responsabel.