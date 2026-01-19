PROME, DURANTE Y DESPUES DI PARADA FANTASIA MOTOR UNIT A CONFISCA VARIO BROMMER DURANTE CONTROL PISA DEN TRAFICO

Oranjestad, ARUBA: Diadomingo merdia prome cu parada di Fantasia Unidad Motorisa di Cuerpo Policial Aruba tabata tin nan control den trafico dirigi riba brommernan tambe auto.
Durante y despues di parada Unidad Motorisa a keda controla nos trafico pa entre otro infraccion pero tambe chauffeur cu tabata maneha iresponsabel. Cu luz blauw tur caminda, tanto caminda grandi y vecindario tabata un accion exitoso.
A controla varios vehiculo tanto brommer y auto cu a produci den total 6 brommer a wordo kita for di caminda pa no tin nan documento na ordo. Varios motocilista a ricibi boet halto pa diferente infraccion den trafico y un brommer a wordo tuma den beslag pa hop y haci diferente maniobranan cu tabata trece trafico den peliger.
Nos di Cuerpo Policial Aruba kier infatisa na tur motociclista pa maneha responsabelmente of lo por tin concecuencia. Percura pa tur bo documentonan ta na ordo pa asina bo pasa e control sin niun problema!
Unidad Motorisa lo keda preventivamente y represivamente controlando pa asina mantene un trafico sigur pa tur vehiculo di motor!
