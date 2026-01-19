 Posted in INCIDENTE

Persona a cay na Aruba Tourism Authority y a fractura su pia.

11:23  January 19, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di cu un persona a cay na Aruba Tourism Authority a cay fractura su pia, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *