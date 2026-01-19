Posted in INCIDENTE Persona a cay na Aruba Tourism Authority y a fractura su pia. 11:23 January 19, 2026 Leave a comment Dialuna mainta a drenta informe di cu un persona a cay na Aruba Tourism Authority a cay fractura su pia, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Related Articles MINISTER ENDY CROES A RICIBI BISHITA DI BIKING SQUAD ARUBA Polis a tira homber cu cuchiu den barica despues di varios tiro di advertencia [VIDEO] Atraco team cu un otro accion relampago pa detene un otro sospechoso [VIDEO] Chauffeur irresponsabel ta laga su auto cu flat tire dilanti entrada/salida di un cas