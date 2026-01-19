Un diadomingo yen di creatividad riba Dia di Betico 2026 na MANA

MANA-Museo Arqueologico Nacional Aruba, situa na Schelpstraat 42 na Playa, ta celebra diadomingo 25 januari cu yen di actividad creativo y interactivo pa henter famia disfruta. Entre 10’or di mainta y 3’or di merdia lo presenta un exposicion nobo cu un “Artist Talk”, por participa na dos tayer artistico y creativo, y un presentacion di arkeologo di MANA.

Arkeologo drs. Harold Kelly lo duna un presentacion cu e titulo : “Evidencia a termino largo di adaptacionnan na cambionan climatologico” cu lo duna un idea di con nos antepasadonan a anda cu retonan di cambionan climatologico desde 3000 aña pasa. Lo enfoca riba kico nos por siña di e pasado pa yuda nos prepara pa retonan climatologico cu nos ta experienciando caba y cu nos lo confronta den futuro. E presentacion aki lo tuma luga dos biaha den auditorio di MANA, e prome 11’or di mainta te 12’or di merdia y e di dos di 1’or pa 2’or di merdia.

Investigador y artista cu glas Bernadette van der Klooster ta presenta su exposicion nobo “SiteWalks, SideWalks, SightWalks” den sala di exposicion di MANA. E trabao di arte di glas ta inspira riba Pintura riba Baranca y a desaroya den colaboracion cu arkeologo Harold Kelly di MANA. E “Artist Talk” di Bernadette lo tuma luga den sala di exposicion “Oruma” na di dos piso pa 10.30 di mainta y 12.30’or di merdia.

Tambe bishitante por stimula nan mes un creatividad cu 2 tayer artistico. Artista plastico, Andreea Cavajdan-Kock lo ofrece e tayer “Watercolor Fantasy Trees Landscape” unda e participante den un ora pa maximo 1ora y mey ta siña pinta paisahe cu mata cu e medio di verf di awa. E tayer aki tin un costo simbolico di afl. 15,- pa persona y cupo ta limita. E prome tanda ta cuminsa 10’or di mainta y e di dos tanda ta pa 12.30’or di merdia den “Cas Rosenberg”. Ademas artista Jo-Ann Kock-Ridderstap lo ofrece un tayer di ‘Vision Board’ cu “Mixed Media” pa grandi y chikito cuminsando for di 10.30’or di mainta te 2.30’or di merdia den 3 tanda. Esaki lo tuma luga den e espacio di “Hadrey di MANA” di dos piso. E tayer ta inclui tur material pa un prijs simbolico di afl.10,- pa persona y lo tin prijs special pa famia.

Mas cu claro tin algo crioyo pa come y bebe, mientras ta disfruta di tur actividad andando. Lo bende entre otro snackbox y box di cos dushi tipico, un dushi sopi cu su funchi of pan bati y aros con pollo.

Pa e dia aki comision Patrimonio Cultural Intangibel Aruba, lo tene un encuesta entre nos comunidad pa asina sera conoci cu e comision y tambe pa comunidad duna asina nan aporte cu informacionnan valioso tocante nos cultura intangibel.

Bin uno, bini tur disfruta di un dushi Dia di Betico 2026 den escena familiar na Museo Arqueologico Nacional Aruba, diadomingo awo di 10’or di mainta pa 3’or di merdia!