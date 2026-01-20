Reflexión Diamars 20 Januari 2026.

Awe riba un dia dushi y un siman pa hasi nos dia bira mas exitoso y agradable mes.
Asina mes, pa nos cuminsa gradici nos bon Dios pa ta cu nos pa semper.
Mi ta kere cu nos lo mester hasi poco pregunta riba maneho di placa pa paga belasting di auto, y mira con ta bai hala atencion di responsabelnan pa maneho mas serio riba condicion di camindanan pa pueblo move riba nan.
Nos por calcula cu tin mas o menos un 98.000 vehiculo.
Impuesto riba vehiculo ta un averaje di fl 300 pa anja.
Aki lo ta drenta caha di gobierno un suma di un 30 miyon.
Di esaki ta usa un 5 miyon so pa drecha careteranan, cu ya caba ta den mal condicion, y mas warda pa drecha nan, mas pio e situación lo bira.
Aki nos por mira un maneho cu ta injusto, y e danjo na e vehiculonan ta enorme.
Piesa pa auto tambe ta subi constantemente.
Loke ta stranjami ta cu companianan di seguronan no ta sali padilanti pa aserca esunnan responsabel pa e maneho aki.