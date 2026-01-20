[VIDEO] Dama turista crucero ta fayece na Boca Catalina despues di un atake di curason!

Diamars mainta a drenta informe di cu un dama turista crucero cu tabata cu su famia disfrutando di nos “beachnan” a hay’e den problema ora un ataque di curason a dal e diripiente y a haya problema guliendo awa di lama, nan a trece tera ainda tabata tin pulso y mesora a cuminsa cu CPR mientras a avisa tanto polis como ambulans, na yegada di e patruya di strandpolitie e agentenan riba turno tabata suministra CPR. Na yegada di e ambulans solamente un di e personal a suministra CPR pero tur e esfuersonan ey tabata envano. Despues di varios intento a determina cu e dama di 58 aña a fayece y a stop cu e re-animacion y a declar’e morto. Na yegada di e dokter forensyco a constata cu e dama turista crucero a fayece! E dama tabata hunto cu su casa y yiunan pasando nan vacacion y a bin fayece. Na famia di e fayecida nos ta extende nos mas sincero palabranan di condolencia.