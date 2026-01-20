 Posted in SOCIAL

Aplicacion pa ayudo financiero pa proyectonan den cuadro di e Programa di Participacion di UNESCO 2026-2027

14:44  January 20, 2026  Leave a comment

ORANJESTAD – Comision Nacional di UNESCO Aruba ta invita NGO’s y particularmente organisacionnan cu ta traha cu hoben, di cua nan area di trabao ta cay bou di e mandato di UNESCO, pa aplica pa financiamento di proyecto den cuadro di e Programa di Participation 2026-2027.

 

E Proyecto mester ta relaciona cu promocion di: educacion; ciencia; cultura y comunicacion & informacion. Lo duna preferencia na proyectonan cu tin un balor agrega pa Aruba como un “Small Island Developing State (SIDS)”, cu tin un caracter interdisciplinario, cu tin como meta igualdad di genero y/of cu ta promove participacion di hoben den comunidad.

 

Financiamento maximo pa cada proyecto ta US$26,000, y por solicita pa cubri gastonan pa:

  • servicio di experto (ta exclui gasto di personal y gastonan administrativo);
  • publicacion, revista, documentacion, traduccion y interpretacion, gastonan di biahe di participante (cu excepcion di gastonan di personal di UNESCO);
  • seminario, webinars y training;
  • beca pa estudio of beca pa investigacion.

 

E aprobacion di un proyecto ta tuma luga na UNESCO Paris. Mester manda e aplicacion completo na Ingles y den forma digital prome cu 5 februari 2026 riba  email: info@unesco.aw. Pa e formulario (digital) cu tur instruccion mester tuma contacto cu secretariado di Comision Nacional di UNESCO Aruba na  telefon: 528-3472 of email: info@unesco.aw

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *