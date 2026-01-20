Aplicacion pa ayudo financiero pa proyectonan den cuadro di e Programa di Participacion di UNESCO 2026-2027

ORANJESTAD – Comision Nacional di UNESCO Aruba ta invita NGO’s y particularmente organisacionnan cu ta traha cu hoben, di cua nan area di trabao ta cay bou di e mandato di UNESCO, pa aplica pa financiamento di proyecto den cuadro di e Programa di Participation 2026-2027.

E Proyecto mester ta relaciona cu promocion di: educacion; ciencia; cultura y comunicacion & informacion. Lo duna preferencia na proyectonan cu tin un balor agrega pa Aruba como un “Small Island Developing State (SIDS)”, cu tin un caracter interdisciplinario, cu tin como meta igualdad di genero y/of cu ta promove participacion di hoben den comunidad.

Financiamento maximo pa cada proyecto ta US$26,000 , y por solicita pa cubri gastonan pa:

servicio di experto (ta exclui gasto di personal y gastonan administrativo);

publicacion, revista, documentacion, traduccion y interpretacion, gastonan di biahe di participante (cu excepcion di gastonan di personal di UNESCO);

seminario, webinars y training;

beca pa estudio of beca pa investigacion.