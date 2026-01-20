Aruba Airport Authority N.V. ta anuncia comienso di CEO nobo Jonny Andersen  [🇦🇼🇺🇸🇪🇸] 

Oranjestad, Aruba– Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia comienso di Jonny Andersen como Chief Executive Officer nobo, entrante januari 2026, despues di su nombracion door di Gobierno di Aruba.

Johnny Andersen ta trece cu ne mas cu 20 aña di experiencia di liderazgo di aeropuerto internacional, despues di a ocupa funcionnan ehecutivo halto den varios organisacion di aeropuerto na Europa, Africa y Caribe. Andersen ta reconoci pa su enfoke fuerte riba excelencia operacional, disciplina financiero, sostenibilidad y compromiso di stakeholder y ta uni su mes na AAA na un momento importante den e desaroyo di e aeropuerto.

Den su funcion di CEO, Johnny Andersen lo dirigi Aruba Airport Authority den su siguiente fase, cu un enfoke riba operacionnan sigur, confiabel y rindimento halto, mientras ta impulsa e prioridadnan strategico di e aeropuerto a largo plaso, incluyendo e implementacion continuo di e programa di transformacion di Gateway 2030.

Johnny Andersen riba su comienso a expresa cu: “Mi ta honra di por a join Aruba Airport Authority y di por traha cu un team asina comprometi y profesional. Mi prioridad den e prome simannan ta pa tende, siña y haya un comprondemento profundo di e organisacion y su hendenan. Aeropuerto di Aruba fundamental pa e isla. Pa logra un aeropuerto solido, ta rekeri un enfoke structura y pensativo, mientras ta sigui opera tur dia.

Pa mi, e ta fundamental pa ta accesibel, enfoca y plenamente comprometi cu nos teamnan y socionan. Hunto, nos lo sigui fortalece e rol di aeropuerto como un gateway confiabel y prepara pa e futuro di Aruba.”

Aruba Airport Authority ta ansioso pa e siguiente capitulo aki bou di e liderazgo di Johnny Andersen, mientras e organisacion ta sigui engrandece e rol di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix den sostene conectividad, economia y desaroyo di Aruba a largo plaso.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 20 di januari, 2026

Aruba Airport Authority N.V. Announces Start of New CEO Jonny Andersen

Oranjestad, Aruba — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) announces the start of Jonny Andersen as its new Chief Executive Officer, effective January 2026, following his appointment by the Government of Aruba.

Mr. Andersen brings more than 20 years of international airport leadership experience, having held senior executive roles across multiple airport organizations in Europe, Africa, and the Caribbean. He is recognized for his strong focus on operational excellence, financial discipline, sustainability, and stakeholder engagement, and joins AAA at an important moment in the airport’s development.

As CEO, Mr. Andersen will lead Aruba Airport Authority through its next phase, with a focus on safe, reliable, and high-performing operations, while advancing the airport’s long-term strategic priorities, including the continued implementation of the Gateway 2030 transformation program.

Commenting on his start, Mr. Andersen said: “I am honored to join Aruba Airport Authority and to work with such a committed and professional team. My priority in the first weeks is to listen, learn, and gain a deep understanding of the organization and its people. Aruba’s airport is critically important to the island, and there are no quick fixes. Delivering a strong airport requires a structured, thoughtful approach, while continuing to perform every day.

Being accessible, grounded, and fully engaged with our teams and partners is important to me. Together, we will continue to strengthen the airport’s role as a reliable, future-ready gateway for Aruba.”

Aruba Airport Authority looks forward to this next chapter under Mr. Andersen’s leadership, as the organization continues to enhance Queen Beatrix International Airport’s role in supporting Aruba’s connectivity, economy, and long-term development.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: January 20, 2026

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. anuncia el nombramiento del nuevo Director Ejecutivo Jonny Andersen

Oranjestad, Aruba — La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.(AAA) anuncia el inicio de Jonny Andersen como su nuevo Director Ejecutivo, a partir de enero de 2026, tras su nombramiento por el Gobierno de Aruba.

El Sr. Andersen cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo aeroportuario internacional, habiendo ocupado altos cargos ejecutivos en diversas organizaciones aeroportuarias de Europa, África y el Caribe. Es reconocido por su firme enfoque en la excelencia operativa, la disciplina financiera, la sostenibilidad y la participación de las partes interesadas, y se incorpora a AAA en un momento clave para el desarrollo del aeropuerto.

Como director ejecutivo, el Sr. Andersen dirigirá la Autoridad Aeroportuaria de Aruba a través de su próxima fase, con un enfoque en operaciones seguras, confiables y de alto rendimiento, al tiempo que avanza en las prioridades estratégicas a largo plazo del aeropuerto, incluida la implementación continua del programa de transformación Gateway 2030.

Al comentar sobre su incorporación, el Sr. Andersen dijo: “Es un honor para mí unirme a la Autoridad Aeroportuaria de Aruba y trabajar con un equipo tan comprometido y profesional. Mi prioridad durante las primeras semanas es escuchar, aprender y comprender a fondo la organización y su gente. El aeropuerto de Aruba es fundamental para la isla, lograr un aeropuerto sólido requiere un enfoque estructurado y reflexivo, sin dejar de rendir día a día”.

Para mí es fundamental ser accesible, estar centrado y plenamente comprometido con nuestros equipos y socios. Juntos, seguiremos fortaleciendo el papel del aeropuerto como una puerta de entrada confiable y preparada para el futuro de Aruba.

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba espera con ilusión este nuevo capítulo bajo el liderazgo del Sr. Andersen, a medida que la organización continúa fortaleciendo el papel del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix en el apoyo a la conectividad, la economía y el desarrollo a largo plazo de Aruba.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 20 de enero de 2026