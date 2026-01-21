[VIDEO] Na Moko un truck a pasa ranca porta di auto herida chauffeur y sigui core bay

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Moko, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un auto net drentando su auto ub chauffeur a pasa cu su truck ranca e porta di auto herida e chauffeur y a sigui core bay. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur herida pero ela nenga di bay hospital pa un control mas extenso. Lo ta mihor pa e chauffeur di truck mes pasa na warda di polis di trafico prome cu nan bay busk’e!