Reflexión Diaranson 21 Januari 2026.

Awe nos ta spierta tempran pa nos por gradici na promer lugar nos bon Dios, y dedica e dia na nos bon Dios.
Dios a traha mundo y pone tur cos bunita pa nos por biba felis.
Tambe a bin e Sabat, cu ta un dia di sosiego.
Diadomingo ta dia di Señor.
Kiko nos ta mira awendia, negoshinan ta keda habri henter dia y te laat den anochi.
Tambe ta habri diasabra mane nada un pasa, ta paga pa colmo normal, y no dobbel, como overtime segun leynan !!
Pio ainda tin negoshi cu ta pidibo bin traha diasabra y bo ta tuma bo oranan den siman !!
Kier meen nan ta considera e dia riba diasabra como dia normal!!
Tambe ta pidi e trahador bin traha riba diadomingo, cu ta dia pa Señor.
Aki nos ta mira con dolor di trabou ta manipula cu dianan di trabou pa nos trahadornan, y ta lubida cu Señor a pone leynan pa bienestar di nos tur.