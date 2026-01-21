Polis y ambulans a bay pa un homber benta abao cu dolor di pecho banda di Pro Catedral San Francisco

Diaranson mainta a drenta informe di cu tin un persona benta abao banda di Pro Catedral San Francisco, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber ta malo y tin hopi dolor na su pecho. Polis a pidi pa ambulans bin control’e. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y transporte pa hospital.

