A gradua di Universidad di Aruba, Abigail Aisha Medina.

ORANJESTAD – Dia 16 di januari, 2026, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Abigail Aisha Medina. El a gradua defendiendo su tesis titula:
“Het Arubaanse Wetboek van Strafvordering 2024: naar en efficiënte voorlopige hechtenis.”
Miembronan di e comision di examen tawata:
- dr. Ruth Bonnevalle-Kok
- drs. Michella van Loon
- Ursela Luydens
Universidad di Aruba ta felicita Abigail Aisha Medina cu su logro.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Abigail Aisha Medina.
ORANJESTAD – Op vrijdag, 16 januari, 2026, verdedigde Abigail Aisha Medina haar Masterscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:
“Het Arubaanse Wetboek van Strafvordering 2024: naar en efficiënte voorlopige hechtenis.”
De examencommissie bestond uit de leden:
- dr. Ruth Bonnevalle-Kok
- drs. Michella van Loon
- Ursela Luydens
De Universiteit van Aruba feliciteert Abigail Aisha Medina van harte met het behaalde resultaat.