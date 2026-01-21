 Posted in EDUCACIONAL

A gradua di Universidad di Aruba, Abigail Aisha Medina.

ORANJESTAD – Dia 16 di januari, 2026, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Abigail Aisha Medina. El a gradua defendiendo su tesis titula:

 

“Het Arubaanse Wetboek van Strafvordering 2024: naar en efficiënte voorlopige hechtenis.”

 

Miembronan di e comision di examen tawata:

  1. dr. Ruth Bonnevalle-Kok
  2. drs. Michella van Loon
  3. Ursela Luydens

 

Universidad di Aruba ta felicita Abigail Aisha Medina cu su logro.

 

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Abigail Aisha Medina.

 

ORANJESTAD – Op vrijdag, 16 januari, 2026, verdedigde Abigail Aisha Medina haar Masterscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van  Aruba met als onderwerp:

 

“Het Arubaanse Wetboek van Strafvordering 2024: naar en efficiënte voorlopige hechtenis.”

 

De examencommissie bestond uit de leden:

  1. dr. Ruth Bonnevalle-Kok
  2. drs. Michella van Loon
  3. Ursela Luydens

 

De Universiteit van Aruba feliciteert Abigail Aisha Medina van harte met het behaalde resultaat.

