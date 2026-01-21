Directie Natuur en Milieu (DNM) ta invita nos muchanan pa “ban pinta pa Dia Mundial di Wetlands 2026”

ORANJESTAD – Den cuadro di celebracion di Dia Mundial di Wetlands (areanan di saliña), Directie Natuur en Milieu (DNM) ta trece un actividad creativo pa conscientisa nos comunidad, specialmente nos muchanan, riba e balor di nos ecosistemanan di awa y area di matanan di mangel.
Cuminsando awe, 21 di januari 2026, muchanan por busca nan ‘kleurplaatje’ pa pinta cu creatividad di color y participa.
Importancia di nos Wetlands;
Wetlands, manera nos saliñanan, ecosistema di e matanan di mangel (mangrove) y area di rif, ta fundamental pa e bienestar di Aruba. Nan no ta djis bunita pa mira, sino nan tin funcion vital:
- Proteccion: Nan ta fungi como un ‘buffer’ contra tormenta y subimento di nivel di lama.
- Biodiversidad: Nan ta cas y luga di sconde pa hopi sorto di parha, pisca y otro bestia cu ta biba den nos naturalesa.
- Purificacion: Wetlands ta yuda filtra awa, yudando pa tene nos ecosistema limpi.
Informacion di e competencia;
Participacion ta facil y DNM ta invita tur mucha pa mustra nan creatividad uzando color:
- Unda pa busca e plaatje: Por busca un copia fisico na oficina di Directie Natuur en Milieu (DNM), situa na B. van der Veen Zeppenfeldtstraat #7, San Nicolas (Edificio di Uncle Louis Store). Of haci un copia riba un papel tamaño A4 (pintura inclui aki bou).
- Fecha di inicio: Por busca e pintura desde awe, 21 di januari 2026.
- Fecha pa entrega: Mester entrega e pintura bek na e mesun oficina prome cu 2 di februari 2026. Of manda un copia via email: info@dnm-aruba.org
- Nos ta publica e pinturanan riba e Dia Mundial di Wetlands y tambe riba ‘vitrina’ di edificio unda DNM ta situa.
- Anuncio di ganado: ta tuma luga dia 5 di februari 2026 pa 12:00 or di merdia.
DNM ta anima mayor- y maestronan di scol pa motiva e muchanan pa participa, siñando asina mas di e importancia di nos naturalesa mientras nan ta diverti pintando.
Pa mas informacion, por bishita nos oficina na San Nicolas of sigui nos rednan social di Facebook @dnmaruba.org. Ban hunto cuida y balora nos ecosistema di wetlands!