A cuminsa prepara tur cos pa un aña hopi druk pa #TEAMARU Reunion di Hefe di Mision a tuma luga na Comite Olimpico Arubano

Cu 4 diferente Weganan di e ciclo Olimpico tuma luga den aña 2026, ta mira un temporada hopi druk pa e departamento tecnico di Comite Olimpico Arubano (COA) , unda Direccion Di Deporte (DdD) a cuminsa e proceso tecnico-deportivo di reuni cu tur federacion pa asina prepara e delegacionnan di atleta #TEAMARU cu lo participa na e Weganan aki.

Banda di esaki, claramente tin hopi otro tarea di logistica y operacion cu mester prepara antes di e Weganan, maneha durante e dianan di competencia na e ciuidad cede y entrega diferente relato na final. Tur esaki ta tarea di esun encarga cu lidera e delegacion, cu ta un Hefe di mision. E “Chef de Mission” tin e tarea di coordina tur cos pa e delegacion cu ta bay representa Aruba y ta traha hopi di cerca cu e Directora Tecnica y otro miembronan clave di COA cu ta yuda durante di e evento.

Den e caso aki, a tene e prome reunion cu e diferente Hefe di Mision pa 2026 hunto cu Directora Tecnico Monica Fajardo pa cuminsa alinea procesonan pa traha riba e mesun liña. Jonathan Wever lo tin e Weganan Suramericano di Hubented Panama 2026, Rodymar Geerman lo ta encarga cu e weganan Centroamericano y di Caribe SantoDomingo2026 y Patrick Werleman lo bay Weganan Olimpic o di Hubentud Dakar2026. COA ta desea e digirentenan aki hopi exito cu e proceso. #TEAMARU