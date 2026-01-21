Posted in INCIDENTE EMMAW ft. Chris Strick cu un tema Zouk/Soca nobo yama “Mami Wine” 15:12 January 21, 2026 Leave a comment Nos ta komparti ku boso nos single nobo “Mami Wine” pa boso rotashon den temporada di Karnaval! Track info: • Artist: EMMAW ft. Chris Strick • Title: Mami Wine • Genre: Zouk/Soca • Clean version: Yes Saludos, Kuater Gai Koppig https://www.awe24.com/wp-content/uploads/2026/01/EMMAW-ft.-Chris-Strick-Mami-Wine.mp3 Related Articles Polis a stop dama di pidi placa na hende cu ta bay busca cuminda na fastfood restaurant na Ponton Dama a “pass out” na Palm Beach y a ser hiba hospital pa un control medico [VIDEO] Polis a detene homber cu tabata saca su parti intimo y mustra hendenan y a lanta contra polis Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti na Ponton