 Posted in INCIDENTE

EMMAW ft. Chris Strick cu un tema Zouk/Soca nobo yama “Mami Wine”

15:12  January 21, 2026  Leave a comment

Nos ta komparti ku boso nos single nobo “Mami Wine” pa boso rotashon den temporada di Karnaval!

Track info:
• Artist: EMMAW ft. Chris Strick
• Title: Mami Wine
• Genre: Zouk/Soca
• Clean version: Yes

Saludos,

Kuater Gai Koppig

