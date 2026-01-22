A.T.A. ta comparti resultado di December 2025 Alabes ta comparti resultado di Tourism Credits di Banco Central

Segun e ultimo presentacion di Balans di Pago (Balance of Payments) di Banco Central di Aruba (CBA), “Tourism Credits Foreign Exchange Banks” a mustra un aumento te cu October 2025. Tourism Credits Foreign Exchange Banks a subi cu 7.9%.

Ademas, segun dato di A.T.A., gasto promedio diario di turista (average daily tourist spending) den e dos prome kwartaal di 2025 a indica un tendencia positivo. Den Q1, gasto promedio a subi cu 2.6% pa Afl. 578.22, mientras cu den Q2 e tabata stabiel na Afl. 538.36. E aumentonan aki ta demostra un contribucion continuo di turismo na desaroyo economico di Aruba. A.T.A. ta sigui premira cu pa final di 2025 lo por cera cu un aumento di Tourism Credits di 7% compara cu 2024. Esaki ta riba e proyeccion di +3%.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

CRECEMENTO DI 14.3% DEN STAYOVER PA DECEMBER 2025 COMPARA CU DECEMBER 2024

Durante december 2025, Aruba a ricibi un total di 146,515 turista stay-over, representando un crecemento di 14.3% compara cu december 2024. Esaki ta un aumento significativo den yegadanan, destacando e posicion fuerte di Aruba como destino preferi. E incremento mas notabel a bini for di mercado Norte Americano, cu a contribui 77.7% di total bishitante. Latino America a ocupa 14.8%, Europa 4.7%, y otro region 2.8%.

MERCADONAN Y PARTICIPACION DI E MERCADO

Pa december 2025, 77.7% di bishitante a bini for di Norte America, 14.8% for di Latino America, 4.7% for di Europa y 2.8% for di otro region. Aunke Norte America a mustra un caida leve, Latino America y Europa a logra un aumento. E crecemento sobresaliente for di Latino America ta principalmente stimula pa Argentina, Brasil y Colombia.

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. ta continua monitorea e sector di STVR via plataforma Lighthouse. Pa december 2025, nivel di ocupacion promedio a subi pa 60%, compara cu 55% den december 2024. E ADR (Average Daily Rate) pa december 2025 ta USD $449, mientras cu ingreso total pa luna di december a alcanza USD $42.3 miyon, un aumento notabel compara cu december 2024.

Bishita www.ata.aw tur luna pa A.T.A. ‘Statistical Monthly Report’.