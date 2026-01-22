Orguyoso di acuerdo nobo cu Siemens Healthineers HOH lo bira un Centro di excelencia den region pa loke ta ekipo diagnostico  

Despues di un aña di negociacion entre Horacio Oduber Hospital (HOH) y Siemens Healthineers a logra forma un aliansa strategico pa loke ta aparatonan diagnostico di radiologia y cardiologia. E cooperacion extenso cu ya tabatey pa mas di 30 aña a wordo reforsa mas ainda awo cu e meta pa establece un ‘Center of Excellence’ na HOH pa Aruba y tambe region. Pa cu esaki Siemens Healthineers a bishita HOH cu a organisa un ‘kick off’ na unda durante varios dia a tene combersacionnan intensivo y a haci e prome pasonan concreto pa yega na realisa e acuerdonan cu a wordo traha.
Fortalece e acuerdo nobo aki ta basa riba entregamento di e aparatonan di mas nobo di Siemens Healthineers, reemplaso, e mantencion y tambe acuerdonan di back-up di ekiponan avansa di imagennan medico pa departamento di radiologia y cardiologia. Por pensa riba aparatonan manera MRI, CT-Scan, mammografia y tambe sistemanan pa X-ray y intervencion cardiologico. Loke ta haci e colaboracion aki unico y mas fuerte ta e parti di educacion di forma structural di personal y comparti innovacion y experticio. Esey ta nifica cu lo train miembronan di personal manera nurse, specialista, laborant y personal tecnico pa siña traha optimal cu e aparato pa asina logra e miho resultadonan. Ademas, lo desaroya e habilidadnan necesario pa HOH mes haci mantencion y reparacion segun e norma y reglanan di Siemens Healthineers.
Ademas lo bay uza tecnologia innovativo manera e Virtual Cockpit. E solucion digital aki ta permiti e laborant pa saca scan di forma remote y asina nan por guia y dirigi e personal. E Virtual Cockpit tambe ta haci posibel pa brinda training, comparti conocemento y duna servicio di forma remote den region. Esaki lo fortalece mas ainda e colaboracion entre diferente institucionnan di cuido den Caribe.
“E paso nobo aki ta hopi importante den no solamente ofrece mas siguridad y un forma mas moderno di duna cuido na nos pashentnan, sino tambe lo yuda nos traha mas optimal y eficiente,” segun Jacco Vroegop, presidente di Hunta di Directiva di HOH. “Un di nos puntonan di enfoke ta pa reduci lo mas pronto posibel e lista di espera pa testnan di MRI. E ta un problema legitimo pa hopi hende. Mi ta lamenta cu e lista di espera a sigui crece e ultimo tempo y nos sa cu esaki mester y por ta diferente. P’esey nos ta hopi contento cu e mehoracionnan y e extra inversionnan haci riba tereno di personal, pa asina nos por cuminsa tuma pasonan notabel pa nos pashentnan y asina yega na reduci e lista di espera pronto.”
“Como Siemens Healthineers nos ta hopi orguyoso di por traha hunto cu HOH pa crea un Center of Excellence pa diagnostico. Cu esaki, HOH ta tuma un paso hopi importante pa bay ofrece cuido diagnostico di radiologia y cardiologia riba e mesun nivel di calidad halto manera Merca, Hulanda y otro paisnan Europeo mirando e inversion den eleva conocemento di miembronan di personal y tambe den e miho ekiponan riba mercado,” segun Paul Riswick, director di Siemens Healthineers, Hulanda.
Durante e clausura di e bishita di kick-off di Siemens Healthineers a planta un mata como simbolo di un comienso nobo unda lo sigui traha riba fortalece mas ainda e crecemento conhunto pa un futuro unda inovacion, siguridad y calidad ta bay man den man. Hunta di Directiva ta gradici tur colega cu a traha duro riba e acuerdo y negociacion aki y ta gradici tambe Siemens Healthineers pa nan confianza di scohe HOH y Aruba pa realisa e futuro ‘Center of Excellence’ den region.