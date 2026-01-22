PROME BATAYA DI AÑA 2026!

Calabas/Kudawecha – Diasabra awor, 24 di januari 2026, cuminsando pa 8’or di anochi, e prome bataya di domino p’e aña aki lo tuma luga aya n’e palacio di pega piedra, e mundialmente famoso Domino Square Garden situa net n’e frontera entre Calabas cu Kudawecha. E prome wega aki lo ta un clasico “onderonsje” entre e famoso Team Snor y nan rival amistoso Pluma Gang.
T’asina cu segun por a compronde for di e ilustre “Snor” Perez, varios integrante di Pluma Gang tin nan origen den Team Snor, y vice versa, tin integrante di Team Snor cu tin nan reis den Pluma Gang. Pues, manera por a saca afo di biaha, e dos ekiponan aki tin un amistad largo cu otro y, “as a matter of fact”, conoce otro “door en door”. Un anochi pues sumamente interesante. Aña pasa na augustus, den un wega na Papaya Ranch, Team Snor a gana Pluma Gang, dus por bisa cu tecnicamente Team Snor ta 1-0 dilanti. Tin entendi si cu e aña aki Pluma Gang a haya varios hungado nobo, mientras cu Team Snor a keda mas o menos igual.
Manera semper, entrada ta completamente gratis pa pueblo en general y durante halftime, e snacks lo lora totalmente por nada. Bini un bini tur habri e aña cu e prome bataya di 2026, Team Snor vs Pluma Gang. Yega!