[VIDEO] Auto a kentel den un accidente riba tereno di pompstation na Sero Blanco

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida y auto cu a kentel riba e tereno di e pompstation di Sero Blanco, mesora a dirigi tano polis, ambulans como tambe bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un Ford Edge y un Honda Civic unda cu e Honda a kentel den banda y e chauffeur a keda atrapa den e auto. Na yegada di e bomberonan a yuda saca e victima for di e auto. Mientras na yegada di e ambulans a atende e victima y transporte pa hospital.