[VIDEO] Despues di cu ladronnan a kibra drenta horta na December nan a bolbe awo pero a haya 2 security y a agredi un di nan!

Diahuebs anochi a drenta informe di un caso di maltrato na X3M Home na E.J.”Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu despues di cu na December ladronnan a drenta horta na e lugar y a bay cu hopi mercancia e gerente a dicidi pa pone security guard pa kibra drenta horta pero a haya nan cu sorpresa ya cu tabata tin no un pero 2 security pero a logra agredi un di nan so ya cu ora a topa e otro nan a core bay. Na yegada di e ambulans a atende e victima y a transporte pa hospital.