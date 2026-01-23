Reflexión Diabierna 23 Januari 2026.

Un gran dia pa gradici nos bon Dios pa nos bida, nos rosea tur dia!
Nos kier ta hopi agradecido semper na nos Creador.
Manera Evangelio ta sinja nos, con Hesus a bai cu su discipelnan pasobra E kier a papia cu nan poco aleha di tur cos cu ta mucho bruha.
Asina nos tin di aleha poco tambe di tur e bida druk, di tur buya, i serca Hesus pa nos combersacion mas priva cu ne.
Nos bida ta mucho rondona di hopi hende.
Hopi cosnan cu tin nos bida pisa, tin biaha desordena.
Nos mester busca un poco privacidad y aserca Hesus, pa nos tin mas contacto personal cu Hesus.
Esaki ta hasi nos hanja un alivio, y nos bida ta mas contento, mas felis.