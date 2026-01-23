Accidente cu dama chauffeur herida despues di accidente na Palm Beach

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di e MG a bay dal tras di un otro auto. Debi na e impacto e chauffeur di e MG a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan atende e victima y a transporte pa hospital.

