Accidente cu dama chauffeur herida despues di accidente na Palm Beach

12:25  January 23, 2026  Leave a comment

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di e MG a bay dal tras di un otro auto. Debi na e impacto e chauffeur di e MG a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan atende e victima y a transporte pa hospital.

