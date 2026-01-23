UPDATE:
DETENCION DEN CASO DI HIT AND RUN NA POS ABAO.
Cuerpo Policial ta informa cu awe den oranan di mainta Polis di Trafico a detene un persona den e caso di Hit and Run na Pos abao.
Ta trata di e homber di fam D.P naci na Colombia di 36 aña di edad.
E caso a pasa dia 27 december 2025 pa 8’or anochi na unda un auto a alcansa 2 hende muher y nan a keda gravemente herida.
Un di e victimanan su situacion tabata hopi critico y a keda interna den ICU.
Diamars 13 januari 2026 pa mas o menos 1’or di merdia polis ta wordo notifica dor di personal di hospital cu e victima a fayece. Dokter a constata morto di e señora turista Lisa Marie Barnett naci 26 oktober 1968 (57aña) na Merca.
E victima a bira e di 11 morto den trafico pa aña 2025.
Cuerpo Policial ta keda traha incansabelmente pa resolve tur caso cu presenta.