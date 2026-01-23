Directie Natuur en Milieu (DNM) ta cera pa publico pa celebra Dia di Betico dia 26 di januari 2026

ORANJESTAD – Den cuadro di observacion y celebracion di Dia di Betico 2026, DNM su oficina situa na edificio monumental di Uncle Louis Store na B. v/d Veen Zeppenfeldtstraat#7, San Nicolas ta cera pa publico dialuna 26 di januari 2026. DNM ta habri bek diamars 27 di januari pa 7:30 am.

Pa cualkier eventualidad por manda nos un mensahe via nos plataforma di Facebook messenger. Pa melding di emergencia cu tin di haci cu naturalesa y medio ambiente por haci esaki via KPA Polis.

Alabes DNM ta desea un y tur feliz ‘Dia di Betico’. Un di defunto Betico Croes su dichonan mas recorda ta esun aki: “No tin lucha sin sacrificio, no tin sacrificio sin gloria”. Esaki ta locual nos ta desea refleha ariba dje pa cu e lucha pa proteccion di nos sortonan protegi. Nos ta hunto luchando pa conservacion di nos fauna protegi manera e shoco, prikichi, patrishi sin lubida nos flora protegi manera cadushi, bushi y tuna. Ta hunto nos ta celebra con e sortonan aki ta keda herencia pa futuro generacion, esey ta e gloria. Sincero deseo di staf y personal di Directie Natuur en Milieu Aruba pa pasa un dushi Dia di Betico!