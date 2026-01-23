A.T.A. y C.O.A. ta uni forsa pa sostene nos atletanan

Riba 23 di januari 2026, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Comite Olimpico Arubano (C.O.A.) a firma un acuerdo strategico cu ta reforsa e presencia di Aruba riba escenario internacional, uniendo turismo y deporte bou di un solo meta: promove Aruba mientras ta inverti den bienestar y progreso di nos atletanan y comunidad.
Desde 2019, A.T.A. a brinda sosten na C.O.A. Pa e Ciclo Olimpico cu ta na caminda, esta Weganan Olimpico cu lo tuma luga na Los Angeles na 2028, A.T.A. a amplia su apoyo. E fondo ta destina pa desaroyo di atletanan y deteccion di talento. Pero banda di deporte, tambe ta enfoca riba empoderamento di hobennan y apoyo pa cu salud mental. E aliansa aki ta refleha vision di A.T.A. pa sigui construi un destinacion basa riba bienestar y sostenibilidad, mientras ta alinea cu balornan olimpico di C.O.A. manera respet, amistad y excelencia.
Na e proximo Weganan Olimpico na 2028, Aruba ta ricibi un oportunidad unico pa amplia su visibilidad internacional. Cada biaha Team Aruba ta competi riba escenario mundial, nos isla ta mustra su talento y su orguyo. E participacion den eventonan di clasificacion y competencia ta duna Aruba un presencia constante den e calendario deportivo, aumentando reconocemento global y demonstrando cu nos pais ta inverti den excelencia y futuro.
CEO di A.T.A., Ronella Croes a felicita C.O.A. pa e trabou desplega cual te trece hopi orguyo pa nos comunidad. Tambe a indica: “Pa A.T.A. e asociacion cu C.O.A. ta permiti A.T.A. inverti fondo di turismo den nos hubentud, den formacion di nos hendenan y nos comunidad pa medio di deporte y den promocion di nos destino internacionalmente pa medio di nos embahadornan olimpico.”
E acuerdo ta representa un compromiso pa traha hunto riba un plan a largo plazo, cu enfoke riba resultado y colaboracion continuo. E aliansa ta inspira nos hobennan, fortifica bienestar di nos comunidad y sostene soñonan di nos atletanan. Hunto cu un vision mutuo, nos ta carga bandera di Aruba cu orguyo riba escenario mundial, creando oportunidad y impacto positivo pa Aruba.
Presidente di C.O.A., Wanda Broeksema, ta expresa: “Tin un sinergia natural entre turismo y deporte: tur dos ta enfoca riba excelencia, hospitalidad, y pasion. Awor cu nos ta prolonga nos contrato cu Aruba Tourism Authority, nos ta renobando nos promesa pa fortifica e reputacion global di Aruba. A.T.A. ta trece mundo pa Aruba, y, a traves di nos atletanan, C.O.A. ta trece Aruba na mundo. Nos ta mira padilanti cu optimismo pa logra metanan nobo conhuntamente.”