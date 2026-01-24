En conexion cu celebracion di Dia di Betico Diadomingo 25 di januari no tin sorteo di Lotto

ORANJESTAD, Aruba – 23 di januari, 2026: En conexion cu celebracion di Dia di Betico, lo no tin sorteo di Lotto, E Loteria di Aruba ariba diadomingo 25 di januari. Dialuna 26 di januari, sorteo ta continua na e orarionan normal esta sorteo di merdia lo hunga 2:30 PM y benta ta sera 2:15 PM y sorteo di anochi lo hunga 7:45 PM y benta ta sera 7:30 PM.

Oficina di Lotto Oranjestad y na San Nicolas lo ta sera ariba dialuna 26 di januari y lo habri bek diamars 27 di januari.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus, y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: play.lottoaruba.com pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.