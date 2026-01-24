Reflexión Diasabra 24 Januari 2026.

Un bon y felis manese, cu bendicion di nos bon Dios.
Señor ta duna nos bida, ta permiti nos hala rosea tur dia, ta den su man nos rosea ta.
Pesey nos mester bise danki pa e bunita bida cu nos tin.
Nos ta den weekend, nos ta hasi trabou di cas of por ta descansa di un siman di trabou, y mester descansa pa por ta fit pa e sigiente siman pa nos tin nos pan di cada dia.
Tur cu tin nan trabou, y tin nan compromisonan cu nan famia, mester ta conciente di nan responsabilidad, y mester cuide.
Tabata tin hopi discusión riba un dia liber dia 26 of no, pero mi compromiso prome.
Placer después di deber.
Nos ta den un situacion mundial cu hopi confucion, pesey nos dushi isla, cu su entrada mas principal ta turismo, mester ta cauteloso.
Nos generacion ta poco confundí, y tin ora tin gana di bai tras di plaser, enbes di cuida nan mes.
Si antes nos majornan a lucha, traha duro y a laga cas, tereno, y hopi biaha placa bou colchón, awendia no ta fácil.
Pio si mira cu un momento pa otro por cuminsa cu guera.
Warda placa, traha dam.
Esey nos mayornan a sinja nos.
No bai coba dam den awasero !!