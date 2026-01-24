Dama chauffeur di Honda Fit a perde control bay dal riba cura di cas kibra esaki!

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende levemente herida na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu debi na e caminda muha e dama chauffeur di e Honda Fit a slip riba e caminda perde control bay dal y kibra cura di e cas. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama levemente herida ya transporte pa hospital.

