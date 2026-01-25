[VIDEO] Dama chauffeur di un Nissan March no a para pa duna preferencia na un taxi y nan a accidenta.

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Emmastraat cu Prof. Lorentzstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama manehando un Nissan March RHD den Emmastraat no a para pa duna preferencia na e Taxi bayendo pariba den Prof. Lorentzstraat y esaki a bin dal riba e Nissan March RHD net na e banda di e chauffeur debi na e impacto e dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.