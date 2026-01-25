Reflexión Diadomingo 25 Januari 2026.

Awe nos ta manese hopi contento cu hopi danki pe rosea cu nos tin.
Ta un dia grandi di celebracion, ta un dia di recordatorio di un gran político.
Nos cu hopi confiansa ta gradici nos bon Dios pa tur bunita cos den bida.
Nos por a comprende di Evangelio di awe cu maske cuanto cos bon Hesus a hasi, toch su pueblo a jame ta loco, cu su cabes no ta bon.
Nos ta sinja akinan cu tin ora maske cuanto cos bon un hende hasi, toch nan no ta aprecia loke bo a hasi pa nan.
Nos grandinan sa bisa : Danki mundo ta pishi jewa.
Cuanto biaha nos mes a pasa den cierto situacion asina ki ?
Hende tin e tendencia di lubida kende a juda nan, a saca nan for di abismo.