Ehersisio Anual di Barracuda Warrior riba Kòrsou [🇦🇼🇺🇸🇳🇱] 

E ehersisio militar anual Barracuda Warrior ta andando atrobe. For di 26 di yanüari te ku 6 di febrüari, vários unidat militar for di Karibe lo konvergí na Kòrsou. Meta di e ehersisio ta pa fortifiká e koperashon entre e vários unidatnan, ku tipikamente ta stashoná riba diferente isla. Un total di mas ku 180 militar lo partisipá na e ehersisio aki.

Aktividatnan durante Barracuda Warrior ta tuma lugá na Wacao, tereno di Ehesisio di Defensa, Koraal Tabak, e anterior hòspital na Otrobanda, i den e área di Playa Kanoa. E entrenamentunan ta konsistí di vários komponente, manera operashonnan riba laman i riba tera, operashonnan den áreanan konstruí, ehersisionan di artileria, i simulashonnan di atakenan planiá i no planiá. E sòldánan ta trein tantu den dia komo anochi.

Mas ku 180 sòldá ta partisipando den Ehersisio Barracuda Warrior. Nan ta representá e Skuadron di Marina di Aruba, destakamentu di Kuerpo di Marina Sint Maarten, Peloton di Boto di Kòrsou, unidatnan di Eherito, y militarnan di Kòrsou. Sòldánan di Kòrsou mas i mas ta partisipándo den ehersisionan militar grandi komo parti di e profeshonalisashon kontinuo di e militarnan karibense.

Barracuda Warrior ta keda un ehersisio militar anual krusial pa mehorá e preparashon i konektividat entre unidatnan den region Karibe. Esaki ta kontribuí na mantené pas i seguridat den region Karibe.

Annual Barracuda Warrior Exercise on Curaçao

The annual Barracuda Warrior military exercise starts again. From January 26th to February 6th, various military units from the Caribbean will converge on Curaçao. The goal of the exercise is to strengthen cooperation between the various units, which are typically stationed on different islands. Over 180 military personnel will participate in this exercise.

Activities during Barracuda Warrior take place at the Wacao Defense Training Ground, Koraal Tabak, the former hospital in Otrobanda and the Playa Kanoa area. The training consists of various components, such as operations at sea and on land, operations in built-up areas, artillery exercises, and simulations of planned and unplanned attacks. The soldiers train both during the day and at night.

More than 180 soldiers are participating in Exercise Barracuda Warrior. They represent the Marine Squadron Carib from Aruba, the Marine Corps Detachment Sint Maarten, the Boat Platoon from Curaçao, units of the Army, and Curaçaoan soldiers. Curaçaoan soldiers are increasingly participating in large-scale military exercises as part of the ongoing professionalization of the Caribbean military.

Barracuda Warrior remains a crucial annual military exercise to enhance readiness and connectivity between units in the Caribbean. This contributes to maintaining peace and security in the Caribbean Region.

Jaarlijkse oefening Barracuda Warrior op Curaçao

De jaarlijkse militaire oefening Barracuda Warrior gaat weer van start. Van 26 januari tot en met 6 februari komen verschillende militaire eenheden uit het Caribisch gebied samen op Curaçao. Het doel van de oefening is het versterken van de samenwerking tussen de diverse eenheden die doorgaans op verschillende eilanden gestationeerd zijn. In totaal nemen ruim 180 militairen deel aan deze oefening.

De activiteiten tijdens Barracuda Warrior vinden plaats op defensieoefenterrein Wacao, Koraal Tabak, het oude ziekenhuis in Otrobanda en in de omgeving van Playa Kanoa. De trainingen bestaan uit verschillende onderdelen zoals operaties op zee en op land, optreden in bebouwd gebied, schietoefeningen en de simulatie van geplande en ongeplande aanvallen. De militairen trainen zowel overdag als ’s nachts.

Aan oefening Barracuda Warrior nemen ruim 180 militairen deel, zij zijn afkomstig van het Marine Squadron Carib vanuit Aruba, het Mariniersdetachement Sint Maarten, het Bootpeloton van Curaçao, eenheden van de Landmacht en Curaçaose militairen. De Curaçaose militairen nemen steeds vaker deel aan grote militaire oefeningen in het kader van het door professionaliseren van de Caribische militairen.

Barracuda Warrior blijft een belangrijke jaarlijks terugkerende militaire oefening om de paraatheid en verbinding tussen de eenheden in het Caribisch gebied te vergroten. Dit draagt bij aan het leveren van vrede en veiligheid in het Caribisch gebied.