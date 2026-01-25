Accidente di cadena cu 2 persona levemente herida yegando rotonde Cumana for di Sero Patrishi

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente di cadena cu hende herida riba E.J. “Watty Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di un otro auto y consecutivamente e Suzuki Swift tambe a bay dal tras di otro. Debi na e impacto 2 persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes.