Pashent di riba 50 aña cu ta riba rolstoel a bay cay den e Mangelnan na Bucutiweg

Diadomingo atardi a drenta informe di cu un pashent riba rolstoel lo a cay den e mangelnan na Bucutiweg, mesora a dirigi tanto polis ambulans como tambe bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un famia tabata celebrando conhuntamente cu un pashent riba rolstoel, na un dado momento e pashent a cay for di e rolstoel bay cay den e mangelnan y tabata dificil pa nan mes sak’e y tambe bombero pa yuda saca e victima. Na yegada di bombero a yuda personal di ambulans pa pone den e ambulans. Den e ambulans nan a atende cu e victima y a transporte pa hospital.