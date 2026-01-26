Dama chauffeur herida mientras otro chauffeur masculino bao influencia deteni despues accidente

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Kamerlingh Onnesstraat cu Nobelstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama chauffeur den un Honda biniendo di zuid a bay bira na man robes pa drenta Nobelstraat pero como cu no por a sigui pa otro auto maniobra su auto a keda parcialmente riba caminda net unda un otro auto ta bini di nort y a dal’e. Debi na e impacto e dama chauffeur a keda herida. Na yegada di e ambulans a atende e dama. Polis a nota cu e otro chauffeur tabata bao influencia y a detene.