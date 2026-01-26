 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Un S.U.V. cu “mataburo” dilanti a dal tras di auto cu a para pa personanan crusa riba zebrapad!

00:59  January 26, 2026  Leave a comment

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Noord, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un chauffeur a para pa 2 peaton crusa riba zebrapad y un s.u.v. cu “mataburo” dilanti a bay dal e auto cu a para pa e peatonnan mand’e bay dal riba un cura di cas mientras e s.u.v. mes a sigui core bay. E peatonnan mester a core bula pa e auto no dalnan. Debi na e dobbel impacto e chauffeur di e auto a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

