Reflexión Dialuna 26 Januari 2026.

Awe ta un dia nobo cu nos ta lanta cu hopi bon deseo.
Nos kier gradici prome cu tur cos, nos bon Dios cu nos tin di gradici pa e rosea cu nos tin.
Nos ta den celebracion di dia di Betico.
Ceremonia Protocolario na Plaza Betico Croes, anochi manifestacion cultural.
Durante dia celebracion y benta di cuminda cryollo y cos dushi.
Asina henter Aruba ta celebra q.e.p.d. Betico su fecha di nacemento.
Claro cu nos parti pa Señor tambe ta keda vigente y como deber.
Kiko nos ta mira despues di 40 aña cu nos Status Aparte, hopi progreso, pero lastimamente pueblo a keda mesun pober of mas pober, mirando cu nos placa no bal mucho.
Bo ta jega cu fl 100, supermercado, pa bo keda asombra e poco coroto cu bo ta bai cas cune.
Nos tin di wanta nos curason pa e condicion di careteranan ora nos mester core nos auto.
Turismo ta hanja un mal imprecion, mirando nos isla con hopi bario tin lugarnan y casnan den mal condicion.
Ora e avionnan ta baha, ta e prome impresion ta crea cu no ta mustra un pais cu tanto entrada.
E turista mester bai hotelnan di piso, no ta un bista di coi gaba.
Mescos cu e turista crucero.
Nos no por sera wowo pesaki y mester trese e cos chikitonan aki, y trata na conserva o eleva nos pilar di economia.