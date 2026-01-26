Garage Centraal ta celebra un aña 2025 exitoso

ORANJESTAD – Recientemente e team Centraal a tene nan reunion annual di empleado yena cu satisfaccion, unda a celebra e logronan impresionante di 2025 y a reconoce e esfuerzonan extraordinario di su empleadonan. E evento a confirma e mensahe claro cu ta defini e compania: Hunto nos ta sobresali.
Durante e reunion, e Director Técnico Operacional, Carlos Orman, a duna un bista riba e resultado nan di 2025, cual a yega na nivelnan di auto bendi pa 2025 nunca antes bisto. E resultado aki ta inclui tur 7 marca pa cual Garage Centraal ta dealer oficial na Aruba. Esaki ta inclui marcanan tradicional manera Hyundai, Isuzu y Volkswagen, pero tambe marcanan nobo cu a mustra un crecemento sobresaliente den e mercado, manera GAC, cu a bira e di dos marca cu mas vehiculo bendi na Garage Centraal, despues di Hyundai.
Ademas, Garage Centraal a confirma su posicion lider den mobilidad sostenibel, siendo e dealer cu a bende mas vehiculo electrico (EV) den 2025, incluyendo modelonan EV di Hyundai, GAC, y marcanan full-electric manera Leapmotor, Riddara y Sinogold.
Tur esaki ta confirma cu clientenan na Aruba ta compronde e beneficio cu Garage Centraal ta ofrece door di no solamente bende e autonan, pero duna nan e respaldo necesario cu servicio cualifica door di e personal tecnico certifica di Garage Centraal, cu training y procesonan aproba door di cada un di e fabricantenan, cual ta garantisa cu e autonan lo haya e atencion apropia pa e autonan keda traha di manera optimal.
E presentacion tambe a inclui e resultado nan di cada departamento. E Service Department a logra un meta historicoden repair orders. E Parts Department y Body Shop tambe a registra un desempeño fuerte durante e aña 2025.
Den e caso di Centraal Lease, e compania a logra un crecemento den contratonan di financiamento, cu a reforza e grupo, y a contribui na un tercera parti di e autonan nobo bendi door di Garage Centraal. Centraal Lease na 2026 lo ta celebrando 25 aña di existencia, y asina sigui fortalese su aporte na e mercado di Aruba.
Finalmente, e Marketing Department a logra un cantidad impresionante di views riba Garage Centraal su canalnan di social media, loke ta refleha un crecemento notable den alcance online di e compania.
E reunion aki no tabata completo sin e reconocemento di empleadonan cu a destaca durante 2025. E premionan aki ta un refleho di e talento y dedicacion di esnan cu ta haci Centraal un compania asina fuerte:
E encuentro annual aki ta un recordatorio cu e exito di Centraal ta bini di e colaboracion y coordinacion entre e diferente departamento. E empleadonan di Centraal ta e motor cu ta haci e compania move, y nan tin tur razon pa sinti nan mes orguyoso di ta parti di e famia di Centraal.