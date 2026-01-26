Dialuna mainta a drenta informe di cu un turista a cay dilanti Diamonds International, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a compronde cu e kap enberdad ta basta grandi y mester bay hospital. Na yegada di e ambulans nan a atende e turista y mester a transporte pa hospital.
Turista a cay dilanti Diamonds International haya un kap basta grandi na su frente
