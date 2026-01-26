Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Morgenster, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un auto a bira dilanti e otro. Debi na e impacto un persona a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.

