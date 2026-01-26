Aruba y e Tratado di UNESCO: Un compromiso continuo pa nos Patrimonio Cultural Intangibel (PCI)

ORANJESTAD, – Den un mundo cu ta cambia lihe, Aruba a confirma su compromiso cu proteccion di su identidad y cultura mediante e ratificacion di e Tratado di UNESCO pa salvaguardia Patrimonio Cultural Intangibel, vigente desde 2013. E tratado aki ta un instrumento internacional cu ta yuda e paisnan proteha, promove y transmiti nan custumber, ritual y expresion cu ta forma parti esencial di nos identidad.

Patrimonio Cultural Intangibel ta inclui tur expresion cultural cu no por tuma na man, pero cu ta biba den comunidad: tradicion oral, storia, baile y musica tradicional, ritual, fiesta, conocemento riba naturalesa y artesania tradicional. E herencia aki ta wordo hereda di generacion pa generacion y tin mester atencion pa evita cu e ta disparce cu tempo.

E tratado di UNESCO no ta solamente enfoca riba proteccion, pero tambe riba promocion, transmision y sostenibilidad di herencia cultural den un manera bibo. Su metanan principal ta:

Promove reconocemento y respet pa patrimonio cultural di tur pueblo.

Crea consciencia riba e balor y importancia di e patrimonio aki.

Sigura cu e patrimonio cultural ta keda bibo y ta wordo transmiti pa e futuro generacion.

Pa fortalece implementacion di e tratado, Gobierno di Aruba a institui un comision nobo: Comision Patrimonio Cultural Intangibel Aruba (PCI Aruba). E comision aki ta consisti di representantenan di diferente instancia y departamento di gobierno, cu e meta pa coordina, asesora y sigui traha activamente riba e cumplimento di e tratado di UNESCO na Aruba, semper den colaboracion cu comunidad.

Den marco di conscientisacion riba e tema aki, durante un evento na Archivo Nacional di Aruba, como parti di nan programacion di dia 22 di januari 2026, a presenta oficialmente PCI Aruba. Durante e evento, e comision a duna un splicacion amplio riba contenido di e tratado, su importancia pa Aruba, y e rol clave cu e comision ta hunga den proteccion y promocion di nos Patrimonio Cultural Intangibel.

Como parti di su siguiente pasonan, Comision Patrimonio Cultural Intangibel Aruba (PCI Auba) lo lansa su campaña di encuesta, cu e proposito pa hunto cu comunidad yega na mas informacion valioso riba tradicion, custumber, conocemento y practica cultural cu ta biba ainda den nos sociedad. E informacion cu lo wordo recogi lo sirbi como base importante pa documentacion, planificacion y futuro accion pa proteha y promove Patrimonio Cultural Intangibel na Aruba.

E presentacion y e iniciativa di encuesta ta subraya cu participacion di comunidad ta esencial. Patrimonio cultural no ta biba sin e pueblo cu ta practica, transmiti y balora esey. P’esey, colaboracion entre gobierno, institucion y comunidad ta fundamental pa mantene nos patrimonio cultural bibo.

Pa esnan cu tambe ta desea di colabora cu e encuesta aki, lo por subi riba e link aki, https://form.jotform.com/260183329941055

PCI Aruba lo sigui comparti mas informacion y iniciativa pa crea mas consciencia y involucra comunidad den Patrimonio Cultural Inmaterial.