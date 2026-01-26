ATENCION, manera informa anteriormente, WEB Aruba su proyecto pa construi e di tres planta di awa ta den ehecucion. E di tres planta Sea Water Rerverse Osmosis ta necesario pa por cumpli cu e demanda creciente pa awa di bebe na Aruba.
E proyecto SWRO-3 ta encera trabounan intensivo cu ta den ehecucion simultaneamente riba tereno di WEB y na e area di lama dilanti di plantanan di WEB. Tur trabou preparatorio a sosode diasabra ultimo y ta andando ainda awe dialuna. Ta pidi trafico riba lama pa ora di nabega dilanti costa di WEB, pa tene cuenta cu tin trabounan andando durante periodo di 27 di januari pa 6 di februari. Pa cualke pregunta, por tuma contacto cu lider di proyecto na tel. 525-4629. WEB ta pidi su disculpa pa posibel inconveniencia.