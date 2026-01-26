—-Cuerpo Policial Ta Informa
73 CHAUFFEUR A HAYA BOET DURANTE CONTROL DI TRAFICO.
Diasabra atardi polis di districto di Oranjestad a tene un control general te den oranan di anochi .
Durante e control personal
di DTP tambe tabata presente y conhuntamente a controla diferente vehiculo di motor entre otro TX, O, T etc cu ta cay bao di transporte publico.
A controla un total di 194 vehiculo di motor.
Un total di 73 chauffeur a haya un boet.
E boetnan tabata entre otro pa seguro,keuring, belasting, rijbewijs, safety-belt, luz dilanti y luz di number di auto.
Durante e control tambe a detene un persona pa posicion di droga.
Personal di DTP a parti 17 rapport durante e control aki.
Cuerpo Policial ta keda enfatisa cu controlna lo keda tuma lugar y percura pabo tin bo documentonan na ordo y cubo.
Corda cu un Trafico Sigur Ta Responsabilidad di Nos Tur.
DURANTE CONTROL A DETENE 10 CHAUFFEUR PA MANEHA BAO INFLUENCIA.
Diadomingo madruga polis di districto di Oranjestad a tene control na diferente parti strategico den Oranjestad. A infoca primordialmente riba maneha bao influencia di alcohol.
Durante e control a para y controla 50 vehiculo di motor di cual a pone tur chauffeurnan supla.
Un total di 10 chauffeur a keda deteni pa maneha bao di influencia.
Un di e chauffeur a resisti cu polis y na un manera tactico a logra pone den boei y transporte pa warda di polis.
Cuerpo Policial ta keda concientisa cu si bo ta bebe no stuur. Corda bo tin bo sernan keri ta wardabo na cas. Tambe tin chauffeurnan cu si ta responsabel riba caminda.
KPA ta recordabo cu Un Trafico Sigur Ta Responsabilidad di nos tur.