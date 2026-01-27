Tripulante di boto di carga a bira hopi malo y e helicopter di Guarda Costa a bay riba lama pa busk’e

Den e prome oranan di dialuna mainta 26 di January, e Centro di Operacionnan Maritimo di Guarda Costa (MOC) a ricibi un yamada di emergencia di un boto di carga cu tabata cerca di Curaçao. A bordo tabata tin un miembro di e tripulacion cu tabata tin mester asistencia medico urgente.

Ta trata di un empleado cu tabata sinti indispuesto. Su compañeronan miembro di tripulacion a encontra nan colegana suela y a yama mesora e servicio di yudansa.

E personal di (MOC) a pone nan mes den contacto cu e dokter di CITRO, kende a determina cu e pashent mester ricibi tratamento medico lo antes posibel na Curaçao Medical Center (CMC).

Mesora a activa e helicopter di Guarda Costa, cu a dirigi pa e boto di carga pa busca e pashent y trese pa Hato (Curaçao). Na su yegada, un ambulans tabata cla para pa hiba e pashent pa Curaçao Medical Center (CMC) pa ricibi tratamento medico adicional.