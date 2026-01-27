Reflexión Diamars 27 Januari 2026.

Awe nos ta bisa Señor danki pa nos bida, pa ta cu nos tur dia.
Mi kier conseha nos hendenan di 60+ y 70 + y te hasta 80 +
Ta simpel conseho, y no mester tuma nan cu man duro.
Nos a traha asina duro, pone yuinan riba pia cu bon estudio y bon trabou, pa na edad halto nos tambe gosa di loke bida ta ofrese nos ainda.
Ainda nos ta yora, hari, perde famia, y sinja lesnan di bida tur dia.
Prome conseho, no laga yuinan sa kiko bo tin na banco.
Esaki por traha negativo, por trese desunion y desgusto den famia, corda cuanto yui y nieto ta bati wela paso nan sa cu wela gusta spaar.
Di dos. No pusta boca cu bo pareha.
Ora ta jong tabata parti amor cu otro, awo na grandi ta ta lealtad.
Tres.
No gasta placa cu nietonan, nan ta biea grandi y gana placa mas hopi cu bo, compara cu bo tempo di bo tempo a traha duro pa hanje.
Cuater.
Ora bo a keda bo so, no pura casa.
Wak con bida ta sigi, biba poco di un bida differente y lo por ripara hopi differencua.
Cinco
No laga bo cas mucho dia biaha, na bo cas tin memoria, tin siguransa
Seis,
Keda independiente, pa bo no keda mara segun otto regla y systema di bida.
Siete.
No bai pasa mucho dia serva bo yuinan, ta full un otro bida, otro leynan y system di biba, otro custumbernan.
Otro bunita dia cu nos por disfruta !
Bendicion di cielo ta cai na monton !
Gosa bida, cu ta asina bunita !
Hala rosea grandi y gradici Sen̈or pa esaki !