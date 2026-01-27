[VIDEO] Pa di tantisimo biaha homber ta maltrata su pareha di 19 aña pero e mes no kier denuncie y e muhe mes ta gusta …..

Diamars mainta a drenta informe di un caso di maltrato den Ranchostraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di maltrato unda casi tur dia tin problema den e relacion unda e homber a cansa di ta haya su muher cu tanto ….. den nan apartamento cu ta atende cu hasta agresion. Polis mes ta cansa nan mes cu tanto biaha y tanten cu no tin keho no por haci nada segun e bisiñanan. E biaha aki atrobe e mesun cos y e muhe no kier entrega keho pero e agresion a hiba na cu e muhe mester bay hospital.